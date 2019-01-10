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13:51 10 يناير/ كانون الثاني 2019
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    مركبة فضائية سويوز - ف غ تابعة لـ روس كوسموس الروسية من محطة بايكونور

    "روس كوسموس" تعلن تأجيل موعد إطلاق مسبارين روسيين إلى القمر

    © Sputnik . Grigory Sysoev
    العالم
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    أعلن رئيس وكالة الفضاء الفدرالية الروسية "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، اليوم الخميس 10 يناير / كانون الثاني الجاري، أنه تم تأجيل إطلاق مسبار "لونا-26" إلى القمر من عام 2022 إلى 2023، ومحطة الهبوط من عام 2023 إلى 2024.

    مسبار فضائي
    © AP Photo / Richard Vogel
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    موسكو — سبوتنيك. وقال روغوزين في حديث لقناة "روسيا 24": "لقد قررنا استئناف برنامج القمر، وفي عام 2021، سنرسل المحطة المدارية الأولى إلى القمر. وستكون"لونا-25"، أما "لونا-26" و"لونا-27" سيطلقان في عام 2023 و2024 على التوالي"، مضيفا: "سيشمل ذلك تطوير تقنيات الهبوط والإقلاع من وعلى سطح القمر".

    وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة "روسكوسموس"، ميخائيل خايلوف، في نهاية يونيو / حزيران2018، تأجيل إطلاق البعثات الروسية إلى القمر، ووفقا للعرض الذي قدمه، فإنه في عام 2021، من المقرر إطلاق مركبة الهبوط "لونا —25"، الذي كان من المقرر إطلاقها هذا العام.

    ويذكر أن البرنامج الروسي لاستكشاف القمر يشمل إرسال ثلاث محطات أوتوماتيكية حتى عام 2025. أولها "لونا —25" —(القمر- 25)، الذي كان من المقرر أن تهبط عام 2019 في القطب الجنوبي للقمر، وستكون هذه أول بعثة روسية بعد توقف دام 40 عاما تقريبا.

    جدير بالذكر أنه تم إطلاق آخر محطة سوفياتية إلى القمر في عام 1976 تحت اسم "لونا —24"، في البداية، كان من المقرر إطلاق أول مسبار روسي إلى القمر في عام 2014، وستقوم محطة الهبوط بالبحث عن الماء الجليدي في المنطقة القطبية للقمر، بعد ذلك سيتبعها المسبار "لونا 26"، وستهبط "لونا 27" فيما بعد الذي ينبغي عليها حفر التربة على عمق مترين ودراسة تكوينها، كما سيجري اختبار تقنيات الهبوط على سطح القمر، أما تنفيذ البعثات المأهولة، سيخطط له بعد كل ذلك.

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