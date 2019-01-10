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13:51 10 يناير/ كانون الثاني 2019
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    إيقاف قطع بحرية أوكرانية انتهكت حرمة المياه الروسية في مضيق كيرتش

    بشكل غير محسوب... أوكرانيا مصدومة من روسيا بقرارها حول السفن المحتجزة

    جهاز الإعلام التابع لحرس الحدود الروسي
    العالم
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    أعلن وزير الدفاع الأوكراني، ستيبان بولتوراك، أن ردة الفعل الروسية باحتجاز السفن الحربية الثلاث في مضيق كيرتش يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كان مفاجأة بالنسبة لكييف.

    جسر القرم فوق مضيق كيرتش
    © Sputnik . Alexey Malgavko
    أوكرانيا تعتزم إرسال سفن حربية إلى مضيق كيرتش مرة أخرى
    وقال وزير الدفاع الأوكراني في مقابلة مع صحيفة "أوريادوفي كوريير": "الإجراءات التي اتخذتها روسيا كانت "مفاجأة" بالنسبة لأوكرانيا".

    كما صرح الوزير بأن السفن الأوكرانية ستستمر في الإبحار عبر مضيق كيرتش قائلا: "سنبحر عشرون، بل ومائة مرة".

    وكان رئيس لجنة العلاقات الدولية في برلمان القرم، يوري غيمبل، قد صرح في وقت سابق، بأن سفن القوات البحرية الأوكرانية تستطيع العبور إلى بحر آزوف من خلال مضيق كيرتش بشرط الالتزام التام بالقوانين الدولية وقواعد عبور السفن، بالإضافة إلى متطلبات المرور عبر المياه الإقليمية الروسية.

    يذكر أن ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية، كانت قد انتهكت الحدود الروسية ودخلت منطقة المياه الروسية المغلقة مؤقتا وعبرت البحر الأسود متجهة إلى مضيق كيرتش. وقامت السفن الثلاث بمناورات خطيرة ولم تستجب إلى المطالب القانونية للسفن والقوارب التابعة لقوات الأمن الفدرالية الروسية، بالتوقف على الفور، وفي نهاية الأمر تم احتجاز السفن الثلاث.

    وقد وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ما قامت به سفن البحرية الأوكرانية بالاستفزاز، وأشار إلى وجود اثنين من جهاز الأمن الأوكراني بين أفراد الطاقم، كانا يقودان تلك العملية الخاصة. ووفقا للرئيس الروسي، فإن العملية الاستفزازية في البحر الأسود مرتبطة بتراجع شعبية الرئيس الأوكراني قبيل الانتخابات الرئاسية.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    حادثة كيرتش, أوكرانيا, روسيا
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