محاكمة المشتبه به في هجوم بروكسل مهدي نيموش تنطلق اليوم في بلجيكا

تنطلق، اليوم، في بلجيكا محاكمة المشتبه به مهدي نيموش، البالغ من العمر 33 عاما، والذي نفذ هجوما على المتحف اليهودي في بروكسل وراح ضحيته أربعة أشخاص، حيث واجهت محكمة الجنايات مشكلة إجرائية أدت إلى تأخير البدء في قراءة الاتهامات.

أمستردام — سبوتنيك. وذكرت الوكالة الإخبارية البلجيكية نيوزبلاد، على موقعها الإلكتروني: "تبدأ، اليوم الخميس، محاكمة المتهم في هجوم على المتحف اليهودي بروكسل مهدي نيموش عام 2014، البالغ من العمر 33 عاما والذي قتل أربعة أشخاص على خلفية هذا الهجوم".

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وأضافت: "ولكن تم تأخير المحاكمة بسبب مشكلات إجرائية واجهتها المحكمة، حيث تم غياب أحد أعضاء المحلفين واضطرت المحكمة إلى إيجاد بديل على وجه السرعة."

وتابعت الوكالة: "يظهر المتهم مهدي في قفص الاتهام، وهو يرتدي بدلة السجن البرتقالية اللون، ويحيط به عددا من رجال الشرطة. ويشتبه به في تنفيذ الهجوم بناء على طلب من تنظيم "داعش" الإرهابي [ المحظور في روسيا وعدد من الدول]. وستستغرق المحكمة في هذه القضية من الاستماع إلى الشهود والمتهم ما يقارب خمسة أسابيع، إذا سارت الأمور بشكل جيد سيطلق الحكم في الأول من آذار/مارس".

يذكر أن المتهم مهدي نيموش وهو فرنسي من أصل جزائري، كان قد نفذ الهجوم على المتحف اليهودي، في 24 أيار/مايو 2014، والذي أودى بحياة أربعة أشخاص، بينهم اثنان إسرائيليان، ايمانويل ريفا 54، ومريم ريفا 53، ومتطوعة فرنسية يعمل في المتحف دومينيك شابرييه 66 عاما، وتوفي عامل في المتحف ألكسندر سترنز ييلغ من العمر 25 عاما في السادس من حزيران/يونيو متأثرا بجروحه.

وقد تم إلقاء القبض على مهدي نيموش بعد أسبوع من تنفيذه للهجوم في مدينة مارسيليا جنوب فرنسا، وتم تسليمه إلى السلطات البلجيكية. ويشار إلى أن تنظيم الدولة الإسلامي كان قد أعلن مسؤوليته عن عدة هجمات في أوروبا، وشملت سلسلة من الهجمات في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وغيرها، راح ضحيتها أكثر من 260 شخص، بين عام 2015 و 2016.