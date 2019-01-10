وزير النفط: إيران لن تمتثل للعقوبات الأمريكية "غير الشرعية"

قال بيجن زنكنه وزير النفط الإيراني، اليوم الخميس، إن العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده "غير شرعية"، وأن طهران لن تمتثل لها.

وتابع زنكنه، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك في بغداد مع وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، أن إيران لن تناقش حجم صادراتها من النفط أو وجهتها بينما ترزح تحت نير العقوبات الأمريكية، حسب "رويترز".

وأضاف الغضبان إن العراق لم يتوصل بعد إلى اتفاق مع إيران لتطوير حقول النفط المشتركة بين البلدين.

وأشار زنكنه إلى أن تراجع أسعار النفط العالمية توقف وأنه يتوقع تحسنها تدريجيا.

وفرضت الولايات المتحدة الحزمة الثانية من العقوبات ضد إيران، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.

وقبلها فرضت عقوبات واسعة، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب الماضي، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو/ أيار الماضي.