نجل ترامب يرد على إهانة نائبة فلسطينية في الكونغرس لوالده

وشارك دونالد ترامب الابن، منشورا عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، أوضح من خلاله أن والده ساهم في مساعدة ولاية ميتشيغان التي تمثلها رشيدة طليب في الكونغرس.
وكتب دونالد ترامب الابن مع المنشور: "أتمنى أن يقوم هؤلاء الناشطين المناهضين لأمريكا، بمزيد من القتال من أجل شعب هذا البلد من أجل التغيير". وتابع: "أعلم أن هذا ما يفعله دونالد ترامب في الواقع، فهو يناضل من أجل أمريكا والأمريكيين لوظائفهم، ولعائلاتهم ولرفاهيتهم".
يذكر أن والد رشيدة طليب كان يعمل في مصنع فورد للسيارات.
وأرفق دونالد ترامب الابن مع منشوره رابط لمجلة "فورشن" الأمريكية، يضم خبرا حول إلغاء شركة "فورد" لخطط بناء مصنع بقيمة 1.6 مليار دولار في المكسيك، واتخاذ قرار بإضافة 600 وظيفة في ولاية ميتشيغان، وذلك كإثبات على وجهة نظره.
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Wish some of these Anti-American liberal activist reps would do a little more fighting for the people of THIS country and THEIR constituents for a change. I know that’s what @realdonaldtrump is Actually doing. He is fighting for America and Americans for their jobs, for their families,and for their wellbeing. From Fortune Mag: Ford Cancels a $1.6 Billion Mexico Plant and Adds 700 Jobs in Michigan http://fortune.com/2017/01/03/ford-cancels-mexico-plant-trump/
وتعرضت رشيدة طليب لحملة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد توجيهها كلمة مسيئة للرئيس دونالد ترامب.
وقالت طليب في فيديو انتشر لها على مواقع التواصل الاجتماعي، "يحبك الناس عندما تنتصر. وفي ذلك اليوم، عندما ينظر ابنك إليك ويقول: ماما، لقد فزت… والمتنمرون لا ينتصرون، أقول: لا، هم لا ينتصرون. لأننا سنفعلها. سنذهب هناك ونخضع (كلمة مسيئة تقصد بها الرئيس للعزل البرلماني).
وطليب أول نائبة أمريكية، من أصول فلسطينية، وواحدة من مسلمتين تدخلان الكونغرس بعد الانتخابات الأخيرة.
وفيما رفض مغردون ما قالته طليب واعتبروه "إرهابا"، قال آخرون إنه "ليس الأول الذي تستخدم فيه تصريحا جارحا، مذكرين بتصريحات سابقة لسياسيين أمريكيين آخرين".
وكانت عضو الكونغرس الأمريكي، رشيدة طليب، قد أدت اليمين الدستورية كنائب عن ولاية ميشيغان، مرتدية الثوب الفلسطيني.
وتعتبر طليب أول مسلمة فلسطينية تفوز بمقعد في الكونغرس الأمريكي، وكانت قد تخرجت من مدارس ديترويت لتلتحق بجامعة واين ستيت، وحصلت على شهادة في القانون من جامعة ويسترن ميشيغان.
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