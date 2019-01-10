موقع استخباراتي: دعوة تركية جديدة بشأن سوريا

على خلفية الانسحاب الأمريكي، قال موقع إلكتروني استخباراتي إن هناك دعوة تركية جديدة بشأن سوريا.

ذكر الموقع الإلكتروني الاستخباراتي "ديبكا"، صباح اليوم الخميس، أن هناك دعوة تركية لحلف جديد في سوريا، رغم معارضة روسيا لدخول القوات العسكرية التركية إلى المناطق الكردية.

وأورد الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يعتزم زيارة روسيا، للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، لبحث ملف الانسحاب الأمريكي المفاجيء من سوريا، رغم أن الكرملين لم يرد على ما ذكرته وسائل الإعلام التركية حول هذه الزيارة.

وأضاف الموقع الاستخباراتي العبري، وثيق الصلة بجهاز الموساد الإسرائيلي، أن الرغبة التركية في التوجه نحو روسيا بدأت تظهر بوضوح من خلال رفض أردوغان لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، خلال زيارة الأخيرة لأنقرة، أول أمس، الثلاثاء، في وقت تنوي أنقرة مهاجمة الأكراد في شرق وشمال سوريا، وهو ما تعارضة الإدارة الأمريكية، ما يستدعي بدوره إعادة الحلف الروسي التركي الإيراني في سوريا.

وأشار الموقع الاستخباراتي إلى أنه قبل أسبوعين زار وفد تركي عسكري رفيع المستوى روسيا، بهدف إقناع الروس بضرورة دخول القوات التركية الشمال السوري، ولكن موسكو رفضت هذا الأمر، تماما، بل هددت روسيا بأنه في حال قيام أنقرة بمثل هذا العمل، فإن الصواريخ الروسية المضادة للطائرات ستقوم بالرد الفوري.