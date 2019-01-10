تشييع مهيب لتمساح في الهند (صور وفيديو)

تعلق سكان بعض القرى بأنثى تمساح اسمها غانغرام، كانت تعيش في بركة، ونفقت عن عمر ناهز 130 سنة لأسباب طبيعية.

فقام السكان بتنظيم جنازة رسمية لغانغرام، حيث تم نقلها إلى القبر على جرار مزين بالزهور.

The over three-metre-long reptile was buried in the village after his last rites were performed by the villagers. https://t.co/KKKRJ3jxOH pic.twitter.com/ExsQKkKMkp — Hindustan Times (@HindustanTimes) January 10, 2019

وكانت أنثى التمساح ودودة وصدوقة، بحسب "هيندوستان تايمز".

قال أحد السكان، كان بمقدرة الأطفال أن يسبحوا بجانبه، فلم يهاجم أو يؤذ أحد قط، لم يكن تمساحا بل صديقا.

The villagers now wish to build a statue of Gangaram near the pond to remember the friend, the ‘divine creature’ who got the village a new name – ‘Magarmachha vala gaaon’ pic.twitter.com/joFa81FF5G — Hindustan Times (@HindustanTimes) January 10, 2019

وكانوا يطعمونها الأرز والفول.

وقال فير سين داس، كانت غانغرام شديدة الذكاء، فعندما ترى شخصا يسبح بالقرب تبحر إلى الجانب الآخر من البركة.

وقال أحد شيوخ القرية، إن السكان يريدون بناء تمثال مكان قبر التمساح.