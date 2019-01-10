تنصيب مادورو رئيسا لفنزويلا حتى عام 2025

وجرت مراسم تنصيب مادورو في مبنى المحكمة العليا، على الرغم من أن الدستور يشير إلى أن هذه المراسم يجب أن تقام في البرلمان أو الجمعية الوطنية.
ومع ذلك، جرى رفض الاعتراف بالولاية الرئاسية الجديدة لـ مادورو من قبل العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة والدول المجاورة في القارة، الأعضاء في "مجموعة ليما."
وكانت مجموعة "ليما" قد أعلنت، في وقت سابق، وهي مؤلفة من دول أمريكا اللاتينية وكندا، بأنها لا تعترف بشرعية الولاية الرئاسية الجديدة لمادورو، وتطالبه بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية جديدة وتسليم السلطة إلى البرلمان لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة، كون العملية الانتخابية التي جرت في وقت سابق، لم تستوف الضمانات والمعايير الدولية اللازمة. ورفضت المكسيك الانضمام إلى هذا الإعلان.
وكان الزعيم اليساري نيكولاس مادورو، قد فاز بفترة ولاية جديدة مدتها ست سنوات في انتخابات فنزويلا التي جرت في 20 أيار/ مايو 2018، لكن منافسيه الرئيسيين رفضوا نتائج الانتخابات، مشيرين إلى مخالفات واسعة النطاق.
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