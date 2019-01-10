ردا على بومبيو... ظريف: أمريكا تجلب الفوضى أينما حلت

سخر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، من كلمة أدلى بها نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، خلال وجوده في مصر.

وقال جواد ظريف، إنه "حين تنسحب أمريكا من أي مكان حول العالم تحل الفوضى"، وذكر أن العكس هو الصحيح.

Whenever/wherever US interferes, chaos, repression & resentment follow. The day Iran mimics US clients & @SecPompeo's "human rights models”—be it the Shah or current butchers—to become a “normal" country is the day hell freezes over. Best for the US to just get over loss of Iran. — Javad Zarif (@JZarif) ١٠ يناير ٢٠١٩

ونشر ظريف تغريده له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، جاء فيها "حينما وأينما تتدخل الولايات المتحدة، تحل الفوضى والنقمة والقمع".

وكان مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، قد قال خلال كلمة له في الجامعة الأمريكية بالعاصمة المصرية، القاهرة، إن "عهد التراجع الأمريكي قد انتهى… 24 شهرا من حكم ترامب أعادت لأمريكا دورها".

كما وصف بومبيو الولايات المتحدة بأنها "قوة للخير في الشرق الأوسط"، مضيفا: "لم نكن يوما قوة احتلال".