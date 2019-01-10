برلين تعلن عن حاجتها لموسكو كشريك في السياسة الخارجية

صرح وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الخميس، أن بلاده بحاجة إلى روسيا كشريك في السياسة الخارجية، وعلى وجه الخصوص، في حل النزاعات في أوكرانيا وسوريا واليمن.

© AP Photo / Mary Altaffer الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا أوكرانيا بشأن شبه جزيرة القرم

برلين — سبوتنيك . وقال ماس في حفل استقبال رأس السنة التقليدي للجنة الشرقية لرابطة أوروبا الشرقية للاقتصاد الألماني "فقدت روسيا في السنوات الأخيرة الكثير من ثقتها، لكننا ما زلنا بحاجة إلى روسيا كشريك في السياسة الخارجية، لحل النزاع في أوكرانيا، الذي ولّدته في البداية روسيا بسبب أفعالها التي تنتهك القانون الدولي؛ أو في حل النزاعات في سوريا، وأيضا في اليمن، حيث حققنا تقدما في الأيام الأخيرة".

وأضاف الوزير بأن انضمام ألمانيا إلى مجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم، اعتباراً من 1 كانون الثاني/ يناير الجاري، هو الأساس "لتنسيق أوثق" بين برلين وموسكو في مسائل السياسة الدولية.

هذا واتهمت السلطات الأوكرانية مرارا روسيا بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. وتنفي روسيا اتهامات الجانب الأوكراني وتصفها بغير المقبولة. وذكرت موسكو مرارا أنها ليست طرفا في الصراع الداخلي الأوكراني ومهتمة في تجاوز كييف للأزمة السياسية والاقتصادية.