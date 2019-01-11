موروزوف: غياب ترامب وبوتين عن "دافوس" لن يسمح بإصلاح مبادئ التفاعل بين روسيا والغرب

أعلن عضو مجلس الاتحاد الروسي، أوليغ موروزوف، اليوم الجمعة، أن غياب زعماء روسيا والولايات المتحدة عن منتدى دافوس لن يسمح بإصلاح مبادئ التفاعل بين روسيا والغرب.

موسكو- سبوتنيك. وقال موروزوف لوكالة "سبوتنيك": "بالطبع، سيؤثر غياب ترامب على المناقشة العامة للمنتدى، وكذلك غياب فلاديمير بوتين، إذا لم يقرر الذهاب إلى دافوس".

© AP Photo / Markus Schreiber روسيا ترحب بقرار منتدى "دافوس" بشأن رجال الأعمال الروس

وأكد النائب الروسي، على أنه مع كل الاحترام للمشاركين الآخرين، مثل وزير خزانة الولايات المتحدة ، الذي يتم اختياره ليحل محل ترامب، يتم تحديد مستوى المنتدى من قبل قادة القوى العظمى، ونظرا لمستوى الصراع في العلاقات الدولية الحديثة، فإن وجودهم أو غيابهم مهم بشكل مضاعف.

وأضاف عضو مجلس الاتحاد الروسي "لا أعتقد أننا سنرى أفكارا اقتصادية مذهلة في المنتدى دون إقامة علاقات طبيعية بين روسيا والغرب. ولا يزال الصراع في العلاقات التجارية — الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأوروبا الغربية مستمرا. ولن يسمح غياب ترامب بصياغة مبادئ للتغلب على هذا الصراع".

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الخميس، إلغاء مشاركته في القمة الاقتصادية المعقودة في دافوس، معللا إنه ألغى زيارته للقمة الاقتصادية في دافوس لأن الديمقراطيين يكرهون أمن الحدود.

وكان المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أكد، في وقت سابق، أن موسكو ترحب بتغير المناخ السياسي في دافوس، وأنه توجد دعوة لمشاركة بوتين في المنتدى، لكن لم نتخذ القرار في هذا الشأن بعد.

في هذا السياق، رفض منظمو المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس مشاركة رجلي الأعمال الروسيين، أوليغ ديريباسكا وفيكتور فيكسيلبيرغ أوائل تشرين الثاني/نوفمبر، وكذلك رئيس بنك "في تي بي" أندريه كوستين، الذين أدرجتهم الولايات المتحدة في قائمة العقوبات في الربيع. وتم رفع الحظر لاحقاً، مع وضع عددا من القيود.

وقال المنظمون إنهم:

سيتخذون خطوات للتأكد من أن وجود الروس المدرجين في قائمة العقوبات، ضمن فعاليات المنتدى يتوافق تماما مع الظروف القانونية الحالية.

وبدوره، أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم أوريشكين، في 17 كانون الأول/ديسمبر، أن بلاده ترحب بقرار منظمي منتدى دافوس برفع الحظر على مشاركة رجال الأعمال الروس، وأن هذا يثبت استقلالية المنتدى.