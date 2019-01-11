الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يناقشان إمكانية إبرام اتفاقية بشأن السلع الصناعية

أعلنت مفوضة الشؤون التجارية في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يناقشان إمكانية إبرام اتفاقية تجارية بشأن السلع الصناعية.

بروكسل — سبوتنيك. وقالت المفوضية الأوروبية: "نحن نناقش ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاقية تجارة أصغر تركز على السلع الصناعية"، مضيفة أنه جاري وضع اللمسات الأخيرة على مشروع التفويض حول إزالة التعريفات الجمركية على السلع الصناعية مع الولايات المتحدة، والتي يجب تقديمها للموافقة عليها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

هذا وأتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، في صيف عام 2018، على عدم اتخاذ تدابير ردية جديدة خلال المفاوضات التجارية بين واشنطن وبروكسل.