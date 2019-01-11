غصن يواجه تهمتين جديدتين

ذكرت وسائل إعلام محلية أن الادعاء العام في طوكيو وجه اليوم الجمعة تهمتين جديدتين بمخالفات مالية إلى رئيس شركة "نيسان" السابق كارلوس غصن.

ذكرت صحيفة "نيكي" الاقتصادية أنه تم توجيه الاتهام إلى غصن بخيانة الأمانة بنقله بشكل مؤقت خسائر استثمارات شخصية إلى الشركة في 2008، وبعدم الإفصاح عن دخله الحقيقي خلال ثلاثة أعوام مالية حتى مارس/ آذار 2018.

© REUTERS / Regis Duvignau غصن في أول ظهور علني له في المحكمة.."أنا بريء"

وغصن محتجز منذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو متهم بالفعل بعدم الإفصاح عن دخله الحقيقي خلال خمس سنوات حتى عام 2015.

ونفى غصن الاتهامات الموجهة له خلال مثوله أمام المحكمة هذا الأسبوع.

يذكر بأن المحكمة الجزائية، رفضت في وقت سابق طلبا بإنهاء احتجاز غصن، كان قد تقدم به محاميه.

وجاء قرار الرفض بعد يوم من ظهور غصن أمام المحكمة طالبا تفسيرا لاستمرار احتجازه، ودافعا ببراءته من تهم الفساد المالي. وقال غصن أمام المحكمة، بحسب الوكالة، أنه اتهم "بشكل باطل وغير عادل بناء على اتهامات لا أساس لها".

وكان غصن قد شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركتي "نيسان" اليابانية و"رينو" الفرنسية، ورئيس مجلس الإدارة لشركة "ميتسوبيشي موتورز" التي أعلنت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عزل غصن من منصبه كرئيس لمجلس الإدارة بعد توقيفه.