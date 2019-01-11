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    قوات الجيش الأمريكية في دير الزور، سوريا 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

    نعومكين: انسحاب الولايات المتحدة من سوريا قد يكون "غطاء" لسيناريو مرعب

    © REUTERS / Courtesy Matthew Crane/U.S. Army
    العالم
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    أعرب رئيس معهد الاستشراق لدى أكاديمية العلوم الروسية، والمستشار السابق للمبعوث الأممي الخاص السابق إلى سوريا، فيتالي نعومكين، عن مخاوفه من أن انسحاب الولايات المتحدة من سوريا، قد لا يكون إلا غطاء لسيناريو مرعب، ولاستفزازات باستخدام أسلحة كيميائية، يوجه بعدها الأمريكان ضربة إلى الأهداف الإيرانية في سوريا، أو حتى، يحاولون الإطاحة بالحكومة.

    موسكو — سبوتنيك. وقال نعومكين في حديث لوكالة "سبوتنيك": "مثل هذه السيناريوهات المرعبة واردة، وإحداها يقوم على التشكك في أن ترامب سيرحل الآن، وسيسحب كل الأمريكيين من سوريا، وسيرحل أيضا حلفاؤه. وبعدها سينفذ أحد ما مجددا استفزازا باستخدام الأسلحة الكيميائية، والتي ستلصق بالأسد، وعندها يوجه الأمريكيون ضربة إلى أهداف في سوريا…وكل الأحاديث هي غطاء، والهدف هو توجيه ضربة للإيرانيين. ومن جهة أخرى الإطاحة بالحكومة السورية".

    الرئيس الأمريكي ترامب يلقي كلمة خلال زيارة غير معلنة إلى قاعدة الأسد الجوية في العراق
    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    ترامب ينفي تغيير موقفه بشأن سحب القوات الأمريكية من سوريا

    وأضاف: "مثل هذه المخاوف واردة لدى عدد كبير من الخبراء".

    وأشار نعومكين، إلى أن من غير المعروف بعد، من سيشغل مواقع الأمريكيين في حال انسحابهم.

    وقال في هذا الصدد: "نحن لا نعلم بعد، كيف سيكون هذا، وهل سيكون انسحاب 100 بالمئة. تجري عملية تفاوضية جدية جدا في كل المسارات… أما من سيشغل مكان الأمريكيين، فيصعب القول الآن. أعتقد أن الجيش السوري بدعم من روسيا، سيفعل كل شيء لكي يضع الأراضي شرق الفرات تحت سيطرته. إنها هامة جدا اقتصاديا".

    في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلن ترامب بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد زمني، بحجة هزيمة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من الدول) في سوريا، فيما أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن بالغ أسفه لقرار ترامب، ملمحا إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تكون حليفا جديرا بالثقة.

    فيما أكدت دول أخرى من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا كألمانيا وبريطانيا، أهمية استمرار عمل التحالف حتى القضاء على "داعش" نهائيا، مشيرة إلى أن القرار الأمريكي كان بمثابة المفاجأة.

    هذا ووردت أنباء اليوم الجمعة، عن بدء الولايات المتحدة بالفعل، سحب معداتها الأرضية اليوم من مواقع تمركزها في سوريا، دون ذكر تفاصيل عن أنواع المعدات وطرق نقلها.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    سوريا, الولايات المتحدة الأمريكية
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