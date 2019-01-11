قريبا... نتنياهو في تشاد

أفادت قناة عبرية، مساء أمس الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيزور دولة إفريقية قبيل إجراء انتخابات الكنيست المقبلة.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" (باللغة العبرية) أن بنيامين نتنياهو سيزور تشاد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية الداخلية "الكنيست"، المقررة في التاسع من أبريل/ نيسان المقبل.

© AP Photo / Lintao Zhang بعد زيارة رئيسها إلى إسرائيل... نتنياهو يزور تشاد قريبا

وأوردت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن زيارة نتنياهو لتشاد ستكون في إطار تجديد العلاقات الثنائية بين الجانبين، وبأن زيارة رئيس الدولة الأفريقية المسلمة، تشاد، إدريس ديبي، التاريخية الأولى لإسرائيل، والتي جرت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، قال حينها رئيس الوزراء الإسرائيلي ، إنه سيزور نجامينا قريبا لإعادة تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين رسميا.

وقال نتنياهو خلال تلك الزيارة، إننا نأمل في إعادة العلاقات الثنائية مع تشاد، وتوسيع العلاقات في كل المجالات، منها مكافحة الإرهاب، والمساعدات الأمنية والمياه، والزراعة.

وأشارت القناة العبرية إلى أن تشاد قطعت العلاقات مع إسرائيل في العام 1972، وإن لم تنقطع العلاقات بشكل كامل، وإن لم تكن هناك اتصالات دبلوماسية، فإن العلاقات كانت وما تزال مستمرة.