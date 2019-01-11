تخوف إسرائيلي من "مفاجآت" في مسيرات العودة

وزادت الصحيفة العبرية على ذلك، التخوف الإسرائيلي من إطلاق بالونات الهيليوم الحارقة، أو الطائرات الورقية المشتعلة، التي انتشرت الأسبوع الماضي، رغم توقفها لفترة طويلة.
وذكرت الصحيفة العبرية أن هناك توقعات بمشاركة أعداد كبيرة خلال تظاهرات اليوم، مشيرة الى أن التظاهرات قد تكون هادئة نسبيا، بسبب تدخل الوفد الأمني المصري، لتهدئة الأوضاع على الحدود.
وأوضحت "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الوفد الأمني المصري زار قطاع غزة، أمس، لمناقشة ملفات عدة مع حركة حماس، منها ملف المصالحة الفلسطينية، وملف التهدئة مع إسرائيل.
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