تخوف إسرائيلي من "مفاجآت" في مسيرات العودة

قالت صحيفة عبرية، صباح اليوم الجمعة، إن هناك تخوفات لدى الجيش الإسرائيلي من حدوث مفاجآت خلال مظاهرات اليوم على الشريط الحدودي لقطاع غزة.

أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم، أن الجيش الإسرائيلي يعتريه تخوف كبير من "مسيرات العودة" التي ستخرج ظهر اليوم، بعد صلاة الجمعة، من عدة نقاط، أبرزها التخوف من اقتراب الفلسطينيين المتظاهرين من السياج الحدودي أو التسلل عبر هذا السياج، أو إلقاء عبوات ناسفة أو إطلاق نار تجاه الجيش.

وزادت الصحيفة العبرية على ذلك، التخوف الإسرائيلي من إطلاق بالونات الهيليوم الحارقة، أو الطائرات الورقية المشتعلة، التي انتشرت الأسبوع الماضي، رغم توقفها لفترة طويلة.

وذكرت الصحيفة العبرية أن هناك توقعات بمشاركة أعداد كبيرة خلال تظاهرات اليوم، مشيرة الى أن التظاهرات قد تكون هادئة نسبيا، بسبب تدخل الوفد الأمني المصري، لتهدئة الأوضاع على الحدود.

وأوضحت "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الوفد الأمني المصري زار قطاع غزة، أمس، لمناقشة ملفات عدة مع حركة حماس، منها ملف المصالحة الفلسطينية، وملف التهدئة مع إسرائيل.