تركيا تأمر بالقبض على 100 عسكري يشتبه في صلتهم بغولن

أعلن ممثلو الادعاء والإعلام الرسمي أن تركيا أصدرت أمرا بالقبض على أكثر من مئة من الجنود والطلاب العسكريين السابقين؛ للاشتباه في صلتهم بالشبكة التي أسسها رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتنظيم محاولة الانقلاب في عام 2016.

قال مكتب النائب العام في إسطنبول إنه أمر بالقبض على 50 مشتبها بهم، منهم ستة ضباط وبقيتهم طلاب أكاديمية عسكرية تم فصلهم بعد محاولة الانقلاب على خلفية تحقيق بشأن صلتهم بغولن داخل الجيش، بحسب "رويترز".

وقال البيان إن هذه العملية التي شملت 16 إقليما، ركزت على اتصالات عبر كبائن هواتف عمومية.

وقالت وكالة "الأناضول" للأنباء الرسمية، إن ممثلي الادعاء في إقليم أضنة جنوبي البلاد أمروا بالقبض على 52 جنديا آخرين، منهم 42 ما زالوا في الخدمة، في عملية شملت 20 إقليما.

وذكرت الوكالة أن ضباطا آخرين في الخدمة برتب كولونيل وميجر وليفتنانت يواجهون الاعتقال بسبب إجراء اتصالات من هواتف عمومية مع أشخاص يشتبه في صلتهم بغولن. وأضافت أنه تم إلقاء القبض على العديد من المشتبه بهم بالفعل.

وكانت وسائل إعلام رسمية قالت يوم الخميس الماضي، إن مدعين أتراكا أصدروا مذكرات اعتقال بحق 70 شخصا بينهم 58 جنديا في الخدمة في تحقيق يستهدف مؤيدي رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن المتهم بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو/ تموز 2016.