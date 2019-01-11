القوات الأمريكية تحوز على مكونات منظومة الدفاع الجوي "إس-125"

يظل العديد من جيوش العالم يتسلح بمنظومات "بيتشورا" للدفاع الجوي.

ومن بين الجيوش التي لا تزال تستخدم منظومات صواريخ "إس-125 بيتشورا" المضادة للطائرات جيوش الدول التي يشوب التوتر علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. لذا فلا غرابة أن هذه المنظومة التي تمت صناعتها في الاتحاد السوفيتي تستأثر باهتمام العسكريين الأمريكيين.

وبات معلوما مؤخرا أنهم حصلوا على الهوائي الخاص بنسخة مطوَّرة لمنظومة "بيتشورا" تُعرف اختصارا باسم "إس-125إم1". واشترته شركة "كولمن انترناشنل" الأمريكية من أوكرانيا ممثلة بمؤسسة "أوكرينماش" لحساب مركز العمليات الجوية للقوات البحرية الأمريكية.

وباعت أوكرانيا أحد أهم مكوّنات منظومة "إس-125إم1" مقابل مبلغ بخس هو 500 ألف دولار حسب موقع "ديانا".

وخصصت منظومة "إس-125إم1" للدفاع عن المنشآت الإدارية والصناعية والعسكرية الهامة وحمايتها من مختلف وسائل الهجوم الجوي التي تطير على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة.

© Sputnik . Mikhail Fomichev منظومة صواريخ مضادة للأهداف الجوية "إس-125"

ويبلغ وزن الجهاز التابع لمنظومة "إس-125إم1" الذي إرسلته المؤسسة الأوكرانية إلى الشركة الأمريكية 15 طنًّا.