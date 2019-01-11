لأسباب "إلكترونية"... أمريكا تضيع 500 مليون دولار على تل أبيب

بعد الاعتراض الذي أبدته واشنطن، قررت تل أبيب إلغاء صفقة بيع طائرات حربية من طراز "إف16" لكرواتيا.

القدس — سبوتنيك. قررت إسرائيل إلغاء صفقة بيع طائرات حربية من طراز "إف16" لكرواتيا بسبب اعتراض الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت قناة "مكان" الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة، أن "إسرائيل أبلغت كرواتيا بأنها لن تتمكن من تزويدها باثنتي عشرة مقاتلة من نوع "إف 16" لأن الولايات المتحدة تعارض الصفقة".

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ونقلت القناة عن وزير الدفاع الكرواتي، دامير كيرستيسيفيتش قوله بعد لقائه مع وفد إسرائيلي، إن "إسرائيل أبلغت وزارة الدفاع رسميا بأنها لا تستطيع مع الأسف الحصول على ضوء أخضر من الولايات المتحدة لتسليم طائرات الـ"إف-16".

وكان مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية، أودي آدم، قد زار العاصمة الكرواتية زغرب الأربعاء الماضي، لمناقشة الصفقة المقدرة بنحو 500 مليون دولار أمريكي، والتي كان من المفترض أن تبيع إسرائيل لكرواتيا الطائرات التي خرجت من الخدمة في سلاح الجو الإسرائيلي، وذلك بعد إجراء تحديثات لأنظمتها الإلكترونية.

وذكرت قناة "مكان" نقلا عن مسؤولين كرواتيين أن "الولايات المتحدة تعترض على عملية البيع هذه لأنها تطلب نزع أنظمة إلكترونية محدثة من الطائرات وضعتها إسرائيل بدون موافقة أمريكية، والتي من شأنها أن تلغي إمكانية تقديم الشركات الأمريكية خدمات الصيانة لهذه الطائرات".

ويعود تاريخ الإعلان عن هذه الصفقة إلى حوالي سنة تقريبا، عندما أعلنت إسرائيل، يوم 26 كانون الثاني/ يناير 2018، أنها تنوي بيع كرواتيا 30 طائرة مقاتلة من طراز "إف 16" بعد اتفاق بين رئيسي حكومتي البلدين على هامش أعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.