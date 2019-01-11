ضغوط دولية على إسرائيل بشأن قطر

قالت قناة عبرية، صباح اليوم الجمعة، إن ضغوطا دولية تمارس على إسرائيل بشأن تلبية مطالب قطرية.

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" (باللغة العبرية)، صباح اليوم الجمعة، بأن حركة "حماس" في قطاع غزة التقت بوفد أوروبي وطلبت منه ممارسة ضغوط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها بشأن إدخال الدفعة الثالثة من الأموال القطرية إلى القطاع.

وأوردت القناة العبرية "كان" أن الوفد الأوروبي أكد لحركة حماس أن الدفعة المالية الثالثة من الأموال القطرية ستدخل إلى القطاع، في أعقاب تحقيق الهدوء على الحدود مع إسرائيل، نهاية الأسبوع الجاري. وهو شرط إسرائيلي للسماح بدخول هذه الدفعة المالية لغزة.

זר בלונים גדול ואליו מחובר טיסן דמה, נחת לפני זמן קצר בשטחים החקלאיים של אחד היישובים בשדות נגב. חבלנים בדרכם לבדוק אם הוא ממולכד @Itsik_zuarets pic.twitter.com/aKoacMvdnD — כאן חדשות (@kann_news) ٦ يناير ٢٠١٩

وأوضحت القناة أن إطلاق بالونات الهيليوم المشتعلة لا تزال مستمرة بطول الحدود الفاصلة، وهو السبب الرئيس لرفض إسرائيل السماح بدخول الدفعة المالية القطرية الثالثة لقطاع غزة.

وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن الوفد الأمني المصري، اجتمع مساء الأمس، الخميس، برئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، وقيادة الحركة، لبحث تطورات المصالحة الفلسطينية والتهدئة مع إسرائيل، ومشكلة معبر رفح.

ويشار إلى أن قطر أرسلت دفعتين من الأموال للمساعدة في التخفيف عن الأهالي الفلسطينيين في قطاع غزة، الدفعة الأولى قدرت ب15 مليون دولار، وصلت في مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني، والثانية بالقيمة نفسها، ووصلت في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهي دفعات مالية قطرية ضمن عشرات الملايين من الدولارات خصصتها الدوحة للمساعدات الإنسانية لغزة.