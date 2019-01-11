بالفيديو... مغني كازاخي يبصق في فم طفل على خشبة المسرح

قام المغني الكازاخي الشهير تورغالي توريلي أثناء تأديته حفل موسيقي في أستانا، بالبصق في فم صبي صعد على خشبة المسرح لتقديم الزهور.

ووفقا لموقع 365Info.kz الكازاخي، عندما استدار الصبي للعودة إلى مكانه، قام المغني بركله في ظهره.

وأوضح المغني تصرفه الغريب بقوله:

"هذه عادة قديمة، كنا دائما نفعل ذلك. على الرغم من أنني وعدت نفسي ألا أقوم بأي تصرف غريب على خشبة المسرح، إلا إنني ما زلت أفعل ذلك".

ووفقا للمغني هذه الطقوس تسمى "أوزينا توكيرتو" أي البصق في الفم، وهي عادة قديمة كانت منتشرة في كازاخستان، مفادها إذا سقط لعاب شخص موهوب على طفل، فإن جزءًا من قدراته سوف تنتقل إليه.

وكانت ردة فعل الجمهور على تصرف المغني إيجابية حيث قوبل بعاصفة من التصفيق والهتافات.