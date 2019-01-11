بومبيو: أمريكا تستضيف قمة دولية في فبراير تركز على إيران والشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة تعتزم استضافة قمة دولية تركز على الشرق الأوسط، وتحديدا إيران الشهر المقبل في بولندا.

وذكر بومبيو، في لقاء مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة، أن القمة الدولية ستعقد يومي 13 و14 فبراير/ شباط في بولندا "للتركيز على الاستقرار في الشرق الأوسط والسلام والحرية والأمن في هذه المنطقة وهذا يشمل عنصرا مهما وهو ضمان ألا يكون لإيران تأثيرا مزعزعا للاستقرار".

© REUTERS / POOL هجوم وإشادة... رسائل بومبيو من القاهرة

وأضاف الوزير الأمريكي أن القمة ستجمع دولا من آسيا وإفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

وتابع "سنجمع بين عشرات الدول من جميع أنحاء العالم"، مضيفا "ستجتمع الدول للتركيز على الاستقرار والسلام والحرية والأمن في الشرق الأوسط، وهذا يشمل عنصرا مهما في التأكد على أن إيران ليست نفوذا مزعزعا للاستقرار".

وقالت "فوكس نيوز" إنه "يعد هذا الإعلان أحدث خطوة في سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لما تسميه حملة ضغط ضد إيران، تتضمن الانسحاب من الاتفاقية النووية الإيرانية واستعادة العقوبات التي رفعتها الولايات المتحدة في وقت سابق كجزء من الصفقة".