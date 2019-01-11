ماذا يدفع فيتنام إلى طلب مقاتلات الجيل الخامس من روسيا

وأفادت معلومات صحفية بأن فيتنام تريد اقتناء 12 طائرة من طراز "سو-57".

وبعد إعلان نية فيتنام طرح هذا السؤال نفسه: لماذا تريد فيتنام الحصول على مقاتلات الجيل الخامس؟

وهناك عدة إجابات عن هذا السؤال وفقا لـ"ميليتري ووتش".

ويرى خبراء ممن يهتمون بالقدرات العسكرية لدول جنوب شرق آسيا أن فيتنام تريد الاستفادة من إمكانيات الطائرة القتالية الروسية المتطورة لمتابعة تطورات الوضع العسكري في المنطقة وخصوصا في بحر الصين الجنوبي.

ويرى الخبراء أنه بإمكان مقاتلة "سو-57" المزودة بصواريخ "إر-37 التي يصل مداها إلى 400 كيلومتر أن تتحدى مَن يسعى إلى السيطرة على أجواء جنوب شرق آسيا.

ويُعتقد أيضا أن فيتنام تهتم بإمكانية تزويد مقاتلة "سو-57" بصواريخ "كينجال" البالستية السريعة جدا. وذلك لأن صاروخ "كينجال" الذي تقوم روسيا بصنعه يستطيع أن يصيب حاملة الطائرات بالإضافة إلى تدمير أهداف أرضية.

ويطير صاروخ "كينجال" إلى هدفه بسرعة تعادل 10 أمثال سرعة الصوت متبعا مسارا يصعب التكهن به وهو ما يجعل اعتراضه أمرا صعبا إن لم يكن مستحيلا.

© Sputnik . Aleksey Nikolskyi طائرة ميغ-31 تحمل صاروخ "كينجال" الأسرع من الصوت

ويرى الخبراء أن نية سنغافورة لتزويد قواتها الجوية بطائرات "إف-35" الخفية الأمريكية تمثل عاملا آخر يدفع فيتنام إلى اقتناء طائرات "سو-57" الروسية.