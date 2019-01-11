بعد تحذير رئيس "الشاباك" منها... خريطة المصالح الصينية في إسرائيل

نشرت قناة عبرية، اليوم الجمعة، خريطة للمصالح الصينية في إسرائيل، على خلفية تحذير رئيس جهاز "الشاباك" من أن تشكل تلك المصالح خطورة على الأمن القومي الإسرائيلي.

ذكرت القناة العبرية العاشرة، اليوم الجمعة، أن الجنرال نداف أرجمان، رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، قد حذر خلال حوار في جامعة تل أبيب من أن الاستثمارات الصينية في البنية التحتية والمشاريع الرئيسة في بلاده تؤثر على الأمن القومي الإسرائيلي، وتشكل خطورة كبيرة على بلاده.

وأوردت القناة العبرية أن خريطة المصالح الصينية في إسرائيل تبدأ من استخدام الهواتف المحمولة الصينية من نوع "هواوي" و"ZTE"، مرورا بشراء واستخدام نوع الجبن "توفا" وانتهاء ببناء شبكة أنفاق كرميا، وانتهاء ببناء ميناء حيفا الجديد على البحر المتوسط.

وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأن الاعتبارات التقنية التكنولوجية للشركات الصينية تأخذها إسرائيل بأهمية كبيرة، نظرا للتعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين في هذا المجال، نتيجة للاستغلال المشتركة لقدرات كل طرف للآخر.

נתניהו בפגישתו עם פומפאו: "אנחנו הולכים לדון בשיתוף הפעולה בין ישראל לארה"ב וכיצד לחזק אותו. נדון בעניין ההשלכות בעקבות ההחלטה האמריקנית בעניין סוריה. כיצד למנוע את התוקפנות האיראנית. אני מודה על התמיכה האמריקנית בפעולות ההגנתיות שלנו בלבנון וסוריה" @AmichaiStein1 pic.twitter.com/JyjB5svDcy — כאן חדשות (@kann_news) ١ يناير ٢٠١٩

وأوضحت القناة العبرية أن الشركات الإسرائيلية تقدمت بشكاوى عدة نتيجة لدخول شركة صينية في استكمال خط سكك حديدية في منطقة غوش دان، وبأن الحكومة الإسرائيلية تبحث في هذه الشكاوى.

ويشار إلى أن توطيد العلاقة ما بين إسرائيل والصين كانت على رأس قائمة الملفات التي ناقشها مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل، وهو الأمر نفسه مع مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، الذي زار إسرائيل مؤخرا، وبحث ملف الصين مع نتنياهو، بحسب ما أكدته هيئة البث الإسرائيلية "كان".

وتتمثل مخاوف الإدارة الأمريكية في دور الصين ببناء وتشغيل ميناء حيفا الجديد، ومخاطر استخدامه للتجسس على سفن البحرية الأمريكية، التي تزور المنطقة، كما أنّه قلق بشأن إمكانية التنصت الصيني على المتصلين الذين يستخدمون معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية المستوردة من هواوي وZTE.