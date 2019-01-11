فرنسا تدعو إيران لوقف أنشطة الصواريخ البالستية التي تحمل رؤوس نووية

دعت فرنسا إيران، اليوم الجمعة، إلى الوقف الفوري لكل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية، التي يمكن أن تحمل أسلحة نووية، وذلك بعد أن قالت طهران إنها قد تطلق قمرين صناعيين في الأسابيع القادمة.

وقالت أنييس فون دير مول، المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحفي يومي، "تذكر فرنسا بأن البرنامج الصاروخي الإيراني لا يتفق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231".

© Sputnik . Alexey Malgavko إيران تبدع مدفعا يبيد صواريخ توماهوك

وأضافت أن فرنسا "تدعو إيران إلى الوقف الفوري لكل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية التي يمكن أن تحمل أسلحة نووية، بما في ذلك التجارب التي تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية"، وذلك بحسب ما نقلت عنها وكالة "رويترز".

كانت فون دير مول ترد على تصريحات للرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الخميس، قال فيها إنه سيتم إرسال قمرين صناعيين إلى الفضاء باستخدام صواريخ مصنوعة في إيران.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد رفض تحذيرا أمريكيا، أمس الخميس، من إطلاق مركبات فضائية وإجراء اختبارات صاروخية، مشددا على أن بلاده ستطلق مركبات فضائية خلال الأسابيع المقبلة.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في ذکرى وفاة آیة الله هاشمي رفسنجاني، حسبما ذكرت وكالة تسنيم "نحن فخورون بصواريخنا الدفاعية وسوف نطلق أقمار صناعية في الأسابيع المقبلة عن طريق صواريخ محلية الصنع".

ووجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تحذيرا استباقيا لإيران من المضي قدما في ثلاث عمليات مزمعة لإطلاق صواريخ إلى الفضاء قال إنها تنتهك قرار مجلس الأمن لأنها تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.