رئيس المجلس الأطلسي الأمريكي: الإمارات تأتي في مقدمة الدول بمجال صناعة النفط والغاز

قال فريدريك كيمب رئيس المجلس الأطلسي، المؤسسة البحثية الأمريكية ومقرها واشنطن، إن الإمارات تأتي في مقدمة الدول بمجال صناعة النفط والغاز واستخدام التكنولوجيا المتطورة.

وأكد كيمب قبيل انعقاد منتدى الطاقة العالمي في أبوظبي أن "تقنية البلوك تشين لتتبع بيانات تخزين النفط" التي يستخدمها ميناء الفجيرة، ثاني أكبر مركز لتكرير النفط في العالم، تعد من المشاريع الهامة في هذا الصدد، وفقا لوكالة "وام".

© Sputnik . Alexei Malgavko وزير الطاقة الإماراتي يتحدث عن "إنجاز نووي" في 2019

وأوضح كيمب، أن هناك العديد من الابتكارات الرقمية الجديدة الهامة في مجال صناعة النفط منها "التوأم الرقمي للبنية التحتية النفطية " الذي يمكن أن يساعد في التنبؤ باحتياجات الصيانة وصولا إلى الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

وقال كيمب في الإجابة على تساؤول حول دور التقنيات المتقدمة في تعزيز فعالية إنتاج النفط التقليدي:" أنتم هنا في دولة الإمارات محقون لإدراككم بأن نفس التقنيات التي ساعدت على تقدم النفط الصخري والغاز أو حتى التقنيات التي ساعدت على تقدم مصادر الطاقة المتجددة لديها القدرة لمضاعفة فاعلية إنتاج النفط التقليدي، وبالفعل فإن الإمارات تعد من أوائل الدول على مستوى العالم التي تستفيد من التقنيات المتقدمة في تعزيز إنتاج النفط".

ونوه كيمب أن إعلان دولة الإمارات عام 2019 عاما للتسامح، يبعث برسالة قوية مفادها أن عالمنا الحالي يحتاج لمزيد من التسامح والانفتاح مبديا إعجابه بمتحف اللوفر أبوظبي وبما يحتويه المتحف من لوحات وآثار حضارية عريقة تعكس مدى الانفتاح والتسامح والتمازج الحضاري الذي تتميز به دولة الإمارات والتي أصبحت نموذجا عالميا في التعايش بين مختلف الثقافات.

يشار إلى أن أعمال منتدى الطاقة العالمي تنطلق غدا في أبوظبي وتستمر لمدة يومين ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة حيث تركز المناقشات خلال دورة هذا العام من المنتدى على 4 محاور رئيسية هي: مستقبل النقط والتحوّل الرقمي بمجال الطاقة وجهود التنويع التي تقوم بها الشركات والدول المنتجة للطاقة، فضلا عن أن المنتدى سيتضمن محورا إقليميا يركز على جانب الطلب والابتكار بمجال الطاقة في دول شرقي وجنوب شرقي آسيا.