مؤسسة الصناعات الدفاعية: أوكرانيا تبيع أسلحة إلى أكثر من 100 دولة

موسكو — سبوتنيك. وقال أوميلتشينكو، في حديث لقناة "برياموي" التلفزيونية الأوكرانية: "نعتقد أن أوكرانيا ليست مستهلكا لتكنولوجيا الآخرين في الوقت الحالي. لدى أوكرانيا ما يمكنها تقديمه لشركائنا الدوليين الآخرين من حيث الأسلحة والتكنولوجيا المستخدمة في الدفاع. لأن شركاتنا تصنع الأسلحة الأوكرانية، والتي تباع في أكثر من 100 دولة".
بالإضافة إلى ذلك، تم عرض عدد من المنتجات الجديدة الأخرى في العرض العسكري في يوم الاستقلال لأوكرانيا في 24 آب/ أغسطس 2018، بما في ذلك نظام الصواريخ التكتيكي العملياتي "سابسان" ، وقاذفات الصواريخ "أولخا" و"وفيربا"، ومدفع ذاتي الدفع "بوغدان" ونظير "جافلين" الأمريكي — نظام صاروخ مضاد للدبابات "ستوغنا —بي" ووصف الخبراء جميع هذه الأسلحة بـ"نماذج"، يعرضها مجمع صناعة الدفاع الأوكراني باستمرار في المعارض الدولية، ولكن لم يتم توقيع أية عقود لإنتاج هذه الأسلحة.
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