مؤسسة الصناعات الدفاعية: أوكرانيا تبيع أسلحة إلى أكثر من 100 دولة

أعلن النائب الأول للمدير العام لمؤسسة "أوكر أوبورون بروم" الحكومية الأوكرانية للصناعات الدفاعية، سيرغي أوميلتشينكو، اليوم الجمعة، أن الشركات الأوكرانية تبيع أسلحة لأكثر من 100 بلد في العالم.

موسكو — سبوتنيك. وقال أوميلتشينكو، في حديث لقناة "برياموي" التلفزيونية الأوكرانية: "نعتقد أن أوكرانيا ليست مستهلكا لتكنولوجيا الآخرين في الوقت الحالي. لدى أوكرانيا ما يمكنها تقديمه لشركائنا الدوليين الآخرين من حيث الأسلحة والتكنولوجيا المستخدمة في الدفاع. لأن شركاتنا تصنع الأسلحة الأوكرانية، والتي تباع في أكثر من 100 دولة".

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في وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني، بيوتر بوروشينكو، بدء إعادة التسليح التقني للجيش. وشرع مجمع صناعة الدفاع الأوكراني في العمل بنشاط، لكن للمفارقة الخبراء العسكريين ومستخدمي الإنترنت يعقبون على التصميمات الجديدة بسخرية. على سبيل المثال، في عام 2017، عرض المصنعون الأوكرانيون "أحدث" عربات القتال "ستراج". في حين تم تصميمها على على هيكل دبابة "تي-64" التي وضعت في الخدمة في وقت مبكر من عام 1967 ، ولها مجموعات من الأسلحة والدفاع من التصنيع السوفيتي.

بالإضافة إلى ذلك، تم عرض عدد من المنتجات الجديدة الأخرى في العرض العسكري في يوم الاستقلال لأوكرانيا في 24 آب/ أغسطس 2018، بما في ذلك نظام الصواريخ التكتيكي العملياتي "سابسان" ، وقاذفات الصواريخ "أولخا" و"وفيربا"، ومدفع ذاتي الدفع "بوغدان" ونظير "جافلين" الأمريكي — نظام صاروخ مضاد للدبابات "ستوغنا —بي" ووصف الخبراء جميع هذه الأسلحة بـ"نماذج"، يعرضها مجمع صناعة الدفاع الأوكراني باستمرار في المعارض الدولية، ولكن لم يتم توقيع أية عقود لإنتاج هذه الأسلحة.