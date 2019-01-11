الصين تختبر محركا لصاروخ أسرع من الصوت

وتشمل محطة الطاقة التي تم إنشاؤها في تشنغدو ثلاثة محركات: توربيني، توربو ونفاث، وفقا لـN + 1.

© AP Photo / Shao Jing/Xinhua الصين تعرض نسختها من "أم القنابل"

وهكذا قرر الصينيون التغلب على واحدة من الصعوبات الرئيسية في إنشاء وحدات تفوق سرعتها سرعة الصوت.

ويستطيع المحرك الجوي النفاث المصمم للحركة بسرعات تفوق 5 ماخ، العمل فقط على صاروخ فرط الصوت. ويتعين تسريع الصاروخ من أجل تركيب هذا المحرك عليه. والوحدات التوربينية المزدوجة تشبه تلك التي تثبت على المقاتلات الحديثة، وبسبب خصائصها لا يمكنها تحمل سرعات أكثر من 2.5 متر. ومحركات الصواريخ تشغل موقعا وسطيا- فهي قادرة على تحمل سرعة تصل إلى 4 ماخ.

وجمع مطورون من معهد بحوث الطيران بين هذه التركيبات الثلاثة للحصول على النتيجة المرجوة. عند السرعة سيتستخدم المحرك النفاث. وبعد الوصول إلى سرعة 2 ماخ سيعمل المحرك الصاروخي. وأخيرا عند الوصول إلى سرعة 4 ماخ ستشتغل وحدة الطاقة. جميع المحركات تعمل على الكيروسين. ويوجد فيها أكسجين سائل.

الآن، بدأ الخبراء بتثبيت الوحدة على النظام الأساسي لاختبارات الطيران. وفقًا لحسابات المطورين، فإن محركهم قادر على توفير سرعة تصل إلى 10 ماخ.