ترامب يتسبب في فصل مونتير من عمله

فصلت محطة تلفزيون سياتل التابعة لشبكة "فوكس"، المونتير، بعد أن أظهره بشكل غير لائق في خطابه للأمة، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".
وأوضح موقع "ماي نورث ويست" التلاعب الذي أحدثه المونتير في صورة ترامب، بعرضه للقطات الفيديو قبل إحداث تغييرات بها.
وقالت إيريكا هيل ، مديرة الأخبار في محطة "كيو 13": "إن ما حدث لا يفي بالمعايير التحريرية الخاصة بنا، ونأسف إذا ما تم تصوير الرئيس بشكل سلبي".
A Seattle TV station aired doctored footage of Trump’s Oval Office speech. The employee has been fired. https://t.co/1z2VJLEH8p pic.twitter.com/dFIRPl7NRU— The Washington Post (@washingtonpost) January 11, 2019
وأكدت هيل أمس الخميس أن المحطة حققت في الحادث، وقررت فصل المونتير من عمله.
وحث ترامب في خطابه المتلفز على تمويل الجدار الحدودي، وسط إغلاق الحكومة الفيدرالية، الذي استمر قرابة 3 أسابيع.
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