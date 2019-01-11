بولتون: نأمل أن تسفر المحادثات مع تركيا حول الأكراد عن نتائج مقبولة للجانبين

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، إن المحادثات العسكرية بين بلاده وتركيا بشأن الأكراد وسوريا سوف تستمر للأسبوع المقبل، على أمل تحقيق نتائج يقبلها الطرفان.

وذكر بولتون، في مقابلة إذاعية، إن الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو يدركون أن تركيا قد التزمت "بعدم إيذاء الأكراد الذين حاربوا معنا ضد داعش".

© AFP 2018 / ADEM ALTAN أنقرة: العملية العسكرية ضد المسلحين الأكراد لا تتوقف على انسحاب أمريكا من سوريا

وأضاف "ما نتابعه في هذه المحادثات العسكرية هو الضمانات والبروتوكولات والإجراءات حتى يشعر الجميع بالارتياح إزاء ما يحدث".

وتابع "ونحن نأمل أن تسفر هذه المناقشات، التي ستستمر الأسبوع المقبل، عن نتائج مقبولة"، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قد أعلن أن العملية العسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعهدت أنقرة بتنفيذها في شمال سوريا، غير مرتبطة بالانسحاب الأمريكي من المنطقة.

وقال جاويش أوغلو، إن "تركيا أخبرت الولايات المتحدة أننا سنوفر كافة أشكال الدعم اللوجيستي خلال عملية الانسحاب الأمريكي من سوريا"، وذلك وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.