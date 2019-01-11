بولتون: نأمل أن تسفر المحادثات مع تركيا حول الأكراد عن نتائج مقبولة للجانبين

وذكر بولتون، في مقابلة إذاعية، إن الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو يدركون أن تركيا قد التزمت "بعدم إيذاء الأكراد الذين حاربوا معنا ضد داعش".
وتابع "ونحن نأمل أن تسفر هذه المناقشات، التي ستستمر الأسبوع المقبل، عن نتائج مقبولة"، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".
وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قد أعلن أن العملية العسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعهدت أنقرة بتنفيذها في شمال سوريا، غير مرتبطة بالانسحاب الأمريكي من المنطقة.
وقال جاويش أوغلو، إن "تركيا أخبرت الولايات المتحدة أننا سنوفر كافة أشكال الدعم اللوجيستي خلال عملية الانسحاب الأمريكي من سوريا"، وذلك وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.
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