بولتون: نأمل أن تسفر المحادثات العسكرية مع تركيا عن نتائج مقبولة للجانبين

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بولتون: نأمل أن تسفر المحادثات العسكرية مع تركيا عن نتائج مقبولة للجانبين

يتبع…