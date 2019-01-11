الحرس الثوري يهدد "الأعداء" بتحويل مياه الخليج إلى مستنقع من الدماء

أطلق قائد بالحرس الثوري الإيراني، تهديدا خطيرا، بعد ساعات من تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في العاصمة المصرية القاهرة.

توعد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأميرال علي رضا تنغسيري، من سماهم "الأعداء" بتحويل مياه الخليج إلى مستنقع من الدماء "في حال ارتكابهم أي خطأ في الحسابات"، بحسب صحف محلية إيرانية.

وكان بومبيو قد وصل، مساء الأربعاء، إلى مصر في إطار جولة إقليمية قادته إلى الأردن والعراق، وسيزور لاحقا دولا خليجية.

وشدد الوزير الأمريكي في كلمة له في الجامعة الأمريكية بالقاهرة على أن العقوبات على إيران ستستمر إلى أن تغير سياساتها، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تعمل على تشكيل ما سماه "تحالفا استراتيجيا" في الشرق الأوسط يضم دول الخليج الست، إضافة إلى مصر والأردن، بهدف مواجهة "الأخطار في المنطقة".

ودعا وزير الخارجية الأمريكي دول الشرق الأوسط إلى تجاوز ما سماها "الخصومات القديمة" لمواجهة إيران، محذرا من أن "طموحات طهران لا تقتصر على منطقة الشرق الأوسط" فقط.

وفي أول رد فعل على تصريحات بومبيو، قال الأميرال تنغسيري إن إيران "ستوجه ضربة قوية للأعداء في حال ارتكاب أي خطأ في الحسابات"، متهما "القوات الأجنبية" بأنها سبب انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن "القوى الخارجية توجد في المنطقة منذ سنوات بشكل غير مشروع، وأنها "غير قادرة على القيام بأي مغامرة ضد إيران لأنها على علم بقدرات القوات البحرية للحرس الثوري".

واعتبر أن استعانة دول الخليج بالقوات الأجنبية تترك أثرا سيئا على سمعة الدول الإسلامية في الخليج، متابعا: "لقد أظهرت دول الخليج أنها لا تستطيع الدفاع عن وطنها".