وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى البحرين في أول محطة خليجية

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الشراكة مع دول الخليج ضرورية من أجل حماية إمدادات الطاقة العالمية ومحاربة "الإرهاب الراديكالي"، بالإضافة إلى "مواجهة العدوان الإيراني"، وذلك بحسب قناة "العربية".
وكان بومبيو استهل جولته في الشرق الأوسط بزيارة الأردن، ثم العراق ومصر.
وسيتوجه الوزير الأمريكي بعد البحرين إلى الإمارات، ثم قطر والسعودية وسلطنة عمان والكويت، كل دول مجلس التعاون الخليجي الست.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن "مجلس تعاون خليجي متحد هو حجر الأساس للسلام الإقليمي والازدهار والأمن والاستقرار، وهو ضروري لمواجهة أكبر تهديد للاستقرار الإقليمي، وهو النظام الإيراني".
وقطع الرباعي العربي (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) علاقاته مع قطر، في الخامس من يونيو/حزيران 2017، بعدما اتّهمت الدوحة بدعم تنظيمات متطرفة والتدخل في شؤونها.
وتقوم الولايات المتحدة والكويت بجهود وساطة لحل الأزمة، لكنها لم تنجح في ذلك، حتى اليوم.
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