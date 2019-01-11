ترامب يتحدث عن تبسيط إجراءات الإقامة للحصول على الجنسية الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه سيتم قريبا تبسيط إقامة المتخصصين ذوي المؤهلات العالية في البلاد، ما سيوفر لهم فرصة الحصول على الجنسية الأمريكية في المستقبل.

موسكو — سبوتنيك. وأعلن ترامب في تغريدة على موقع "تويتر":" يمكن لحاملي تأشيرة "إتش1- بي" (تأشيرات للمتخصصين عاليي التأهيل) أن يكونوا واثقين من أن التغييرات القادمة ستبسط وتضمن إقامتهم، بما في ذلك واحتمال الحصول على الجنسية".

H1-B holders in the United States can rest assured that changes are soon coming which will bring both simplicity and certainty to your stay, including a potential path to citizenship. We want to encourage talented and highly skilled people to pursue career options in the U.S. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2019

وأضاف ترامب، تعتزم قيادة الولايات المتحدة "جذب الناس الموهوبين والمدربين تدريبا جيدا" للعمل في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تخطط لتشديد شروط الحصول على الجنسية الأمريكية والحصول على بطاقات خضراء للمهاجرين الشرعيين الذين كانوا يستفيدون من برامج الرعاية الاجتماعية.

كما كشفت وسائل الإعلام الأمريكية، أن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، يعتزم التوقيع على مرسوم يقضي بحرمان الأطفال المولودين لأشخاص غير مواطنين في البلاد أو المهاجرين غير الشرعيين المولودين في الولايات المتحدة من حق المواطنة.