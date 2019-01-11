من هي الشخصيات المرشحة لمنصب أمين عام مجلس أوروبا

ترشح 4 شخصيات سياسية لمنصب أمين عام مجلس أوروبا المقبل، بعد إغلاق باب الترشيحات منتصف ليلة أمس الخميس.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية عن مجلس أوروبا في ستراسبورغ، اليوم الجمعة، أن عدد المرشحين وصل لأربعة أشخاص هم: وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز، ووزيرة خارجية كرواتيا ماريا بيسينوفيتش بوريتش، ورئيس الوزراء الليتواني السابق أندريوس كوبيلويس، ووزيرة خارجية اليونان السابقة دورا باكويانيس.

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ويشغل النروجي توربيورن ياغلاند حاليا منصب أمين عام مجلس أوروبا. ومن المنتظر أن تنتهي ولاية ياغلاند شهر أيلول/سبتمبر المقبل، حيث من المنتظر أن تصوت قبل ذلك الجمعية البرلمانية الأوروبية على اختيار خلف له شهر حزيران/يونيو المقبل.

وتجدر الإشارة بأن مجلس أوروبا هو منظمة منفصلة وليست جزءا من الاتحاد الأوروبي وهو مختلف عن المجلس الأوروبي.