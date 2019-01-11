نتنياهو يعترف بوجود "فجوات"... وجنرال يكشف تقصيرا "خطيرا جدا" في الجيش

قال رئيس الورزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن جيش بلاده على مستوى عال من الجاهزية لخوض أي حرب مستقبلية.

جاء ذلك خلال جلسة تشاورية عقدها نتنياهو، أمس الخميس، مع الجنرال المتقاعد يتسحاق بريك رئيس قسم مظالم الجنود، ورئيس هيئة الأركان الجنرال غادي إيزنكوت، وموظفين آخرين كبار في أجهزة الأمن ومجلس الأمن القومي والنائب العمالي عومر بارليف ممثل لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية (مكان).

واعترف نتنياهو بأن "هناك بعض الفجوات (في الجيش) يجب العمل على سدها"، معتبرا أن استراتيجية الأمن لعام 2030 ستقود جيش الدفاع إلى مرحلة أفضل من الجاهزية لمواجهة التحديات المستقبلية".

ووجه الجنرال المتقاعد بريك انتقادات شديدة لقيادة الجيش، محذرا من وجود تقصير خطير جدا في استعدادات الجيش لخوص حرب مستقبلية، وفي مقدرته على نقل القوات بسرعة إلى ساحة المعركة.

وقال إن "تقليص عدد العساكر النظاميين وتخفيض مدة الجندية للرجال تسببا أيضا في إحداث فجوة غير قابلة للردم بين المهام المطلوبة وعدد القوات".

وفي سياق حديث مع "كان" بعد ظهر اليوم، رأى بريك أن الخطأ الجسيم الذي ارتكبه رئيس هيئة الأركان الجنرال غادي أيزنكوت، هو أنه "لم يركز على شؤون الإدارة والرقابة والمتابعة حول الفعاليات الميدانية وبإخراج الخطة المتعددة السنوات لتزويد جيش الدفاع بالمعدات إلى حيز التنفيذ".

ولفت إلى أن قادة كبارا في الجيش بينهم ضباط برتب ميجر جنرال أقروا له بأن الوضع سيئ إلا أنهم يخشون التحدث عن ذلك على الملأ.