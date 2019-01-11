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19:16 11 يناير/ كانون الثاني 2019
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    بومبيو يزور كنيسة ميلاد المسيح في القاهرة

    توقيع اتفاقية للتعاون العسكري المتقدم بين أمريكا ومصر

    © REUTERS / POOL
    العالم
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    كشفت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، عن إبرام اتفاقية تعاون عسكري مع مصر، مشيدة بـ"الشراكة" التي تجمع بين البلدين.

    وجاء إعلان واشنطن عبر صفحة سفارتها في القاهرة عبر موقع "فيسبوك"، قائلة إنه "في الفترة التي سبقت الاجتماعات الناجحة التي عقدها وزير الخارجية الأمريكي (مايك) بومبيو في القاهرة، انتهينا من إبرام اتفاقية ثنائية للتعاون العسكري المتقدم بين الولايات المتحدة ومصر".

    وأضافت واشنطن في معرض حديثها عن الاتفاقية: "هي وجه آخر للشراكة الاستراتيجية التي تتمتع بها بلادنا منذ عقود. وقال اللواء محمد الكشكي إن الاتفاقية (تفتح فصلاً جديداً للتعاون)، وتؤكد على أهمية المساعدة الأمريكية لدور مصر في أمن واستقرار المنطقة".

    كما نقلت قول القائم بالأعمال الأمريكي توماس جولدبرجر إنه "مع هذا الاتفاق، ستعزز الولايات المتحدة ومصر جهود هزيمة الإرهاب والحفاظ على السلام والأمن لشعوبنا"، على حد تعبيره.

    وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن أنه بحث مع نظيره المصري، سامح شكري، التطورات السياسية الإقليمية والتصدي للنظام الإيراني، بالإضافة إلى حقوق الإنسان.

    وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو
    © REUTERS / Cathal McNaughton
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    وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع شكري في القاهرة، اليوم الخميس: "ناقشت مع الجانب المصري التطورات السياسية في ليبيا والتصدي للنظام الإيراني"، وأضاف: "بحثنا مع الجانب المصري جميع مستويات حقوق الإنسان".

    وأكد بومبيو أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من سوريا سينفذ، نافيا وجود تناقضات حول هذا الشأن.

    وتابع الوزير بومبيو: "حربنا ضد داعش [التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول] ستستمر ومصر والولايات المتحدة سيعملان معا لتسوية القضايا الإقليمية في الشرق الأوسط".

    والتقى وزير الخارجية الأمريكي، صباح الخميس، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الرئاسة في القاهرة.

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