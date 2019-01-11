المعارضة الفنزويلية تدعو لتجمع جماهيري ضخم أمام مبنى الأمم المتحدة

أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خوان غوايدو، اليوم الجمعة، أن المعارضة ستنظم، اليوم، تجمعا وطنيا مفتوحا لتحديد الإجراءات القادمة بعد تنصيب الرئيس نيكولاس مادورو.

مكسيكو — سبوتنيك. وغرد غوايدو عبر حسابه الشخصي في "تويتر": "سننظم تجمعا مفتوحا أمام مبنى الأمم المتحدة بالاشتراك مع قطاعات جماهيرية من عموم البلاد من أجل إعادة الطريق إلى المسار الدستوري".

وأشار إلى أن الجمعية الوطنية، التي استبعدت عن المشاركة في الحياة السياسية للبلد، بدأت بالعمل في حالة الطوارئ بسبب التدمير الكامل للأسس الدستورية بعد تنصيب مادورو وتأخذ على عاتقها تمثيل البلاد أمام المجتمع الدولي.

وأدى نيكولاس مادورو، يوم أمس الخميس، اليمين الدستورية، ليتولى بعدها رسميا منصب رئيس فنزويلا للفترة 2019 — 2025. وكان مودورو قد فاز بفترة ولاية جديدة مدتها ست سنوات في انتخابات فنزويلا التي جرت في 20 أيار/ مايو 2018 ، لكن منافسيه الرئيسيين رفضوا نتائج الانتخابات، مشيرين إلى مخالفات واسعة النطاق.