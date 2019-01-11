مقاتلات حربية في سماء إيران... ورسالة إلى دول الجوار

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فإن المقاتلات التي حلقت في المنطقة العامة للعمليات، نفذت عملية الملاحقة والإفلات وتكتيكات التحليق، في منطقة المناورات في أصفهان (وسط إيران).

القوة الجوية الايرانية تبدأ مناوراتها بعنصر المفاجأة pic.twitter.com/eR2AinHHW5 — Irainian lions (@ir_lions) January 10, 2019

وفي إطار المناورات دخلت مقاتلة "إف-5" منطقة العمليات بصفة طائرة معادية حيث تم اعتراضها من قبل مقاتلة "ميغ-29" وهنا بادرت المقاتلة "إف-5" بإطلاق صاروخ إلا أن "ميغ-29" دمرت الصاروخ بعد عدة ثوان.

وقال المتحدث باسم المناورات العميد طيار علي رضا، بعد تنفيذ عمليات القتال الجوي ان مقاتلات "إف-14" و"ميغ" نفذت في هذه المناورات عمليات القتال الجوي على أساس ساحة قتال حقيقية.

وفي سياق متصل، أكد قائد القوة الجوية الإيرانية العميد طيار عزيز نصير، إن بإمكان بلاده "توفير أمن المنطقة بسهولة ولا حاجة لتواجد القوات الأجنبية فيها".

واعتبر "رسالة المناورات" بأنها تتمثل في "السلام والصداقة للدول الجارة" وقال إن "القوة الجوية للجيش الإيراني جاهزة للرد على أي تهديد".

وأضاف أن "رسالتنا للشعب الإيراني هي أننا على استعداد للرد على أي تهديد ورسالتنا لشعوب المنطقة والدول الجارة هي رسالة السلام والصداقة لأنه كلما كنا أكثر استعدادا سيتم توفير أمن المنطقة بصورة أفضل ولا حاجة لتواجد القوات الأجنبية فيها".

وحول منجزات القوة الجوية قال إن "أكبر منجزاتنا خلال الأعوام الأربعين الماضية؛ هي صيانة الطائرات وتطوير ونصب المنظومات الوطنية عليها".