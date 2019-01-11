في يوم المياه العربي... تعرف على إنتاج سد النهضة من الكهرباء والإيجابيات بالنسبة للسودان

كشف عضو اللجنة الوطنية المشرفة على مشروع سد النهضة الإثيوبي من الجانب السوداني، أحمد محمد آدم، أن السد الإثيوبي عن موعد بدء توليد الطاقة الكهربائية لسد النهضة الإثيوبي وقدرته الإنتاجية.

الخرطوم — سبوتنيك. وحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، القريب من السلطات السودانية، توقع عضو اللجنة الوطنية من جانب السودان في مناسبة الاحتفال بيوم المياه العربي قائلا:" بداية توليد الطاقة الكهربائية لـسد النهضة الأثيوبي، سيكون بسعة 750 ميغاواط في أواخر العام 2020".

وأضاف:" سيصل الإنتاج إلى 6 آلاف ميغاواط في العام 2022".

ومن إيجابيات قيام سد النهضة بالنسبة السودان، قال آدم: "السد الإثيوبي، سيعمل على ضبط جريان نهر النيل، كما سيزيد الإيرادات وتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى تقليل تبخر المياه وضبط وتنظيم تصريفات النهر".

وفي ذات السياق، حسب الموقع السوداني، أكد وزير المياه والري الأثيوبي، سلشي مقلي أن: "مستوى أداء الأعمال المدنية للسد وصل إلى نسبة 80%، بينما وصل أداء الأعمال الكهروميكانيكية إلى نسبة 25%".

وأعلن مقلي أيضا عن: "شراء 9 توربينات ومولد كهرباء، وأن بعضها وصل إلى موقع السد والجزء الآخر موجود في الميناء".