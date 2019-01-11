وكالة: تحالف واشنطن بدأ بسحب المعدات من سوريا ولم يغادر أي جندي بعد

أعلنت وسائل إعلام أجنبية أن التحالف الذي تقوده واشنطن لم يبدأ بعد بسحب قواته من سوريا وإنما هناك عملية سحب معدات.

وقالت "أسوشيتد برس" في تغريدة لها على تويتر: لقد حذفنا تغريدة تقول إن التحالف العسكري، الذي تقوده الولايات المتحدة، بدأ عملية سحب القوات من سوريا… العملية بدأت بسحب المعدات، ولكن لم يغادر أي جندي بعد. وستكون هناك تغريدة مصححة قادمة.

We have deleted a tweet that said the U.S.-led military coalition has begun the process of withdrawing troops from Syria. The process has begun with the withdrawal of equipment, but no troops have left yet. A corrected tweet is upcoming. — The Associated Press (@AP) January 11, 2019

​وفي وقت سابق من اليوم الجمعة 11 كانون الثاني/ يناير، قال المتحدث باسم التحالف الدولي، إن التحالف بدأ عملية الانسحاب من سوريا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الكولونيل شون رايان قوله إن التحالف "بدأ عملية انسحابه المدروس من سوريا. حرصا على أمن العمليات، لن نعلن جداول زمنية أو مواقع أو تحركات محددة للقوات".

وكان ترامب قد أعلن يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول عام 2018، أن بلاده هزمت تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، وهذا بفضل وجود قواته هناك.