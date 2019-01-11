فوربس: ترامب باع عقارات بـ 35 مليون دولار في 2018

وقالت مجلة "فوربس" إن الرئيس ترامب، سلم إدارة ممتلكاته إلى أبنائه، إريك ودون جونيور.

وجاء أكثر من نصف المبلغ "35 مليون دولار"، من اتفاقات فردية.

Trump sold $35 million of real estate in 2018 https://t.co/i4DUpypAb9 pic.twitter.com/AAskeOwAQK — Forbes (@Forbes) January 11, 2019

وأوضحت المجلة أنه تم الحصول على أكثر من نصف هذا المبلغ من بيع مجمع سكني في نيويورك بمبلغ 900 مليون دولار.

وتلقى ترامب حوالي 20 مليون دولار من هذه الصفقة. وحصل على 5.5 مليون دولار من بيع 36 وحدة من ضمن مبنى مكون من 64 طابقا في لاس فيغاس، مقابل 11 مليون دولار.

ويشار إلى أن حوالي ثلث هذه المقرات تم شراؤها من خلال شخصيات اعتبارية. وهذا يعني أن العملاء يستطيعون عدم الكشف عن هويتهم.

وتؤكد مجلة فوربس، بأنه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اشترى رجل شقة في البرج و أشار إلى مدينة تايوان الصينية على أنها عنوان إقامته.

وفي الوقت نفسه، ذكر أن أحد محامي ترامب، وعد، قبل أن يتولى ترامب منصبه، بأنه "خلال مدة رئاسته" لن يتم إجراء أي صفقات أجنبية جديدة ".

ووفقا للمجلة قد تكون هذه الحالة خرقا للوعد. وبحسب المجلة، فإنه من المفترض أن يمتلك ترامب حاليا عقارات سكنية تبلغ قيمتها حوالي 437 مليون دولار.