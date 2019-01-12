هكذا احتلفت إيفانكا ترامب بعيد ميلاد كوشنر

وكتبت إيفانكا ترامب على حسابها الشخصي بموقع إنستغرام أنها تتمنى حياة سعيدة لصديقها وحب حياتها.

وتزوجت إيفانكا من جاريد كوشنر في 25 أكتوبر 2009، وأعلنت اعتناقها الديانة اليهودية منذ ذلك الوقت.

وتمثل إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر "ثنائي قوي" في الإدارة الأمريكية الحالية، فإيفانكا هي الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشارة غير مدفوعة الأجر في البيت الأبيض، وكانت سابقا تشغل نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة "ترامب" للمقاولات، والرئيس التنفيذي للعلامة التجارية "إيفانكا ترامب لايف ستايل".

أما كوشنر، فهو من كبار مستشاري حماه دونالد ترامب، ويمتلك إمبراطورية عقارات، وكان مالك صحيفة "نيويورك أوبزرفر"، ولكن في شهر فبراير/شباط 2018، وأفادت تقارير بأن صلاحياته انخفضت بداخل البيت الأبيض.