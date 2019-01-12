أمريكية شاركت في حرب العراق تعلن ترشيح نفسها للرئاسة في 2020

أعلنت النائبة الديمقراطية الأمريكية تولسي جابارد في تصريحات بثتها محطة سي.إن.إن الأمريكية أمس الجمعة إنها سترشح نفسها للرئاسة في 2020.

وقالت جابارد التي شاركت في حرب العراق في مقابلة مع (سي.إن.إن) سيتم بثها يوم السبت "قررت الترشح وسأصدر بيانا رسميا خلال الأسبوع المقبل".

Tulsi Gabbard says she will run for president in 2020 — CNNPolitics https://t.co/MzOFBX5ZW9 — casey morell (@csymrl) January 12, 2019

وكانت السناتور الديمقراطية الأمريكية إليزابيث وارن قد أعلنت في 31 ديسمبر/ كانون الأول تشكيل لجنة لبحث فرص ترشحها في انتخابات الرئاسة التي تجري في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وقالت جابارد (37 عاما) إن التركيز الرئيسي لحملتها الانتخابية سيكون على "قضية الحرب والسلام".