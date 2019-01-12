الولايات المتحدة ترسل سفن حربية في اتجاه سوريا

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر أن الولايات المتحدة أرسلت قوات برية ومجموعة من السفن الحربية نحو سوريا للمساعدة في سحب قواتها من البلاد.

وقال مسؤول عسكري أمريكي لم يذكر اسمه في السابق لشبكة "فوكس نيوز" إن الولايات المتحدة تسحب معدات عسكرية من سوريا، لكن لا توجد قوات بعد.

© AP Photo / Hussein Malla وكالة: تحالف واشنطن بدأ بسحب المعدات من سوريا ولم يغادر أي جندي بعد

ووفقًا لمصادر، فإن القوات البرية تنتقل إلى سوريا لسحب القوات، والسفن — لتأمين القوات في "اللحظة الحساسة". وترأس السفن سفينة الإنزال التابعة للبحرية الأمريكية كيراسارج التي تحمل مئات من جنود المارينز والمروحيات والطائرات.

وقال أحد المصادر في البنتاغون: "لم يتغير شيء". وأضاف "نحن لا نتلقى أوامر من (مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي) بولتون".

وكانت شبكة CNN قد ذكرت في وقت سابق أن الولايات المتحدة بدأت بسحب معدات عسكرية أرضية من سوريا.

يذكر أنه في نهاية العام الماضي، أعلن ترامب عن بداية انسحاب القوات الأمريكية من سوريا. وقد غادرت أول دفعة من الجنود بالفعل البلاد. لكن بعد ذلك، قال رئيس البيت الأبيض إنه لم يعد قط بسحب سريع للقوات الأمريكية من سوريا.