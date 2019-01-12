انهيارات ثلجية تجرف كل ما هو حي... كارثة الثلوج في أوروبا (فيديو)

ووقع ضحايا بفعل العاصفة الثلجية، فقد قتل 14 شخصا خلال الأسبوع الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية، معظمهم فقدوا حياتهم بسبب الانهيارات الثلجية في سويسرا والنمسا وألمانيا.

ورصدت أسوأ حالة حتى الآن في النمسا، قطع مئات الأشخاص عن العالم بسبب الطرق المغلقة، وانقطع في بعض المناطق الكهربائي. والسبب هو أن الأشجار لم تتحمل وزن الثلوج فأضرت بخطوط الكهرباء. وأغلقت المدارس في بعض مناطق النمسا، ونصح أصحاب المنازل بإزالة الثلج من الأسطح إذ انهارت الأسطح التي لم تكن قادرة على تحمل شدة الثلوج في عدة مبان.

ويعاني الناس من تساقط الثلوج في معظم أنحاء سلوفاكيا. هناك، يضطرون عدة مرات في اليوم إلى إزالة الثلج عن الأسطح حتى لا تنكسر بسبب الثلوج العاتية.

في النرويج، تم تعليق البحث عن أربعة متزلجين بسبب عاصفة ثلجية. وتشير التقديرات إلى أن السويدي البالغ من العمر 29 عاما وثلاثة من الفنلنديين، الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و 32 و 36 عاما ، لقوا حتفهم بعد انهيارات ثلجية عرضها 300 متر حدثت في الأسبوع الماضي على وادي بالقرب من مدينة ترومسو الشمالية.

وخلال الأسبوع، أنقذ المتسلقون 11 سائحا ألمانيا من كوخ مغطى بالثلج بالقرب من سالزبورغ، وقد كانوا عالقين منذ يوم الجمعة دون كهرباء ومع إمدادات غذائية محدودة.

في رومانيا، اكتشفت الشرطة مؤخرا جثة رجل يبلغ من العمر 67 عاما في موقف للسيارات في مدينة سلاتينا الجنوبية. وقالت زوجته إنه لم يعد من العمل. انخفضت درجة الحرارة في إحدى مناطق البلاد إلى 24 درجة مئوية تحت الصفر.

وتساقطت الثلوج في البر الرئيسي لليونان، وفي العديد من المدن تم إعفاء الطلاب من حضور الدروس، حيث لا يستطيع جميع الآباء أخذهم للدراسة في سياراتهم. الطرق مليئة بالثلوج ومغطاة بالجليد، مما يجعل الرحلات في غاية الخطورة. نفس الشيء يحدث في بلغاريا.

في 8 يناير/كانون الثاني، أعلنت أمستردام تأجيل وإلغاء 159 رحلة. تم رفع القيود في وقت لاحق، ولكن قد يتم إعادة وضعها بسبب التوقعات غير المواتية.

كما تحول الجزء الشمالي من جبال الألب والبلقان إلى شريحة ثلج عملاقة، تنزلق عليها آلاف الأطنان من الجليد والثلوج. وقد حذر الخبراء بالفعل من أن الانهيارات الجليدية الأكثر صعوبة ممكنة في جبال الألب. وتم إعلان حالة الطوارئ في بعض المناطق في بافاريا.

وسبب كل هذا هو الإعصار السيبيري، الذي لا يزال يحتفظ بقوته ويستمر في التحرك في اتجاه الجنوب. ووفقا لتوقعات الطقس، فإن تساقط الثلوج سيستمر لمدة أسبوع آخر على الأقل.