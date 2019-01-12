الشرطة الفرنسية: انفجار قوي وسط باريس

وقع انفجار ضخم، اليوم السبت، في الدائرة التاسعة وسط العاصمة الفرنسية باريس، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص وتحطم النوافذ، وذلك وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".