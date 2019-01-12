الشرطة الفرنسية: انفجار قوي وسط باريس

ونقلت الوكالة عن الشرطة القول إن حريقا اندلع في منشأة تجارية تلاه انفجار قوي.
وقالت الشرطة الفرنسية، على "تويتر"، "يتدخل رجال الإطفاء في الوقت الحالي لإخماد حريق أعقب وقوع انفجار قوي في شارع تريفيزو في الدائرة التاسعة وسط العاصمة باريس".
🔴 #intervention en cours des @PompiersParis pour un incendie dans un commerce suivi d’une forte explosion rue de Trévise dans le 9ème. Évitez le secteur et laissez le passage aux véhicules de secours— Préfecture de police (@prefpolice) January 12, 2019
كما طالبت الشرطة الجميع بتجنب المنطقة وإفساح الطريق لسيارات الطوارئ.
يتبع…
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