نتنياهو يتلقى دعوة للمشاركة في اجتماع يضم دولا عربية

ونشر المحلل السياسي الإسرائيلي، شمعون آران، تغريده له، صباح اليوم السبت، على حسابه الرسمي على "تويتر"، جاء فيها أن بومبيو وجه الدعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لحضور الاجتماع المزمع عقده الشهر المقبل، في بولندا، بشأن إيران.

وذكر الكاتب والمحلل السياسي بهيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن المؤتمر الدولي دعي إليه عدد من وزراء الخارجية العرب، وإنه لم يتخّذ قرارا بالمشاركة من عدمها.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وجه الدعوة لرئيس الوزراء نتنياهو

للمشاركة في مؤتمر دولي ضد إيران.



المؤتمر سيعقد في ١٣-١٤ فبراير المقبل في وارسو

ودعي وزراء جارجية من عشرات الدول ومن #السعودية #البحرين #الامارات



مصدر سياسي:

نتنياهو لم يتخذ القرار بعد هل سيشارك فيه ام لا. pic.twitter.com/lNAlw9ry93 — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) January 12, 2019

وأوضحت القناة العبرية العاشرة، مساء أمس الجمعة، أن مشاركة نتنياهو في مؤتمر إلى جانب وزراء عرب سيكون لها تأثير كبير جدا، خصوصا أنها تأتي قبل أقل من شهرين على الانتخابات الإسرائيلية، المقررة في التاسع من أبريل/نيسان المقبل.

وكشفت القناة أن من بين الدول المدعوة للمؤتمر السعوديّة والإمارات ومصر والأردن والبحرين والمغرب، في حين لم يفصح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن أسماء الدول المشاركة. مرجحا أن تعقد القمة في بولندا، خلال يومي 13و14 فبراير/شباط المقبل.

وأوضح بومبيو خلال زيارته للقاهرة قبل يومين، أن القمة المقترحة ستركز على استقرار الشرق الأوسط والسلام والأمن في هذه المنطقة، بما في ذلك ضمان ألا تؤدي إيران إلى عدم استقرار المنطقة.