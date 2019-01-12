إيفانكا ترامب ونيكي هايلي مرشحتان لقيادة البنك الدولي

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الجمعة، أن اسمي السفيرة السابقة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، وابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته إيفانكا، مطروحان بين المرشحين لتولي منصب رئيس البنك الدولي خلفا لجيم يونغ كيم، المستقيل.

وكان كيم أعلن الاثنين فجأة، تخليه عن رئاسة البنك، قبل أكثر من ثلاث سنوات من انتهاء ولايته الثانية. وذلك بحسب وكالة "فرانس برس".

© AP Photo / Evan Vucci هكذا احتلفت إيفانكا ترامب بعيد ميلاد كوشنر وإضافة إلى إيفانكا ترامب ونيكي هايلي التي استقالت من منصب سفيرة واشنطن في مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، يتم التداول أيضا في أسماء أخرى من بينها مساعد وزير الخزانة الأمريكي للشؤون الدولية، ديفيد مالباس، ومارك غرين، رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وكانت إيفانكا ترامب، في 2017، القوة المحركة وراء إنشاء صندوق للبنك الدولي، بقيمة مليار دولار مدعوم من السعودية، لدعم مشاريع نسائية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، إنها لا تعلق على مرشحين محتملين. وصرح متحدث إن الوزارة تلقت "عددا كبيرا من الترشيحات".

وأضاف "بدأنا عملية مراجعة داخلية بشأن مرشح أمريكي. نتطلع للعمل مع الحكام لاختيار رئيس جديد".

وبموجب اتفاق غير خطي، تقوم الولايات المتحدة أكبر مساهم في الصندوق، دائما باختيار رئيس للبنك منذ تأسيسه في أعقاب الحرب العالمية الثانية. غير أن وصول مرشح أمريكي لم يعد مضمونا على ما يبدو.