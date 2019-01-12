وزير الدفاع التشيكي الأسبق: انسحاب القوات الأمريكية من سوريا يسرع حل الأزمة

وشدد كوستيلكا في حديث لموقع "أوراق برلمانية الإلكتروني" على أن الانسحاب الأمريكي من سوريا سيؤدي إلى خلق الظروف الملائمة لتحقيق "الاستقرار" في هذا البلد لافتا في الوقت نفسه إلى أن العالم قد تغير والولايات المتحدة لم تعد اللاعب المهيمن الوحيد فيه، وفقا لوكالة "سانا".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، يوم 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة.
فيما أكدت دول أخرى من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا كألمانيا وبريطانيا، أهمية استمرار عمل التحالف حتى القضاء على "داعش" نهائيا، مشيرة إلى أن القرار الأمريكي كان بمثابة المفاجأة.
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